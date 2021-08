Aastaid eestlastega koostööd teinud afgaanid paluvad varjupaika

“Need inimesed on kümme aastat töötanud Afganistanis Eesti rahastatud organisatsioonide heaks ja see ei käi kokku Talibani temaatikaga,” selgitab MTÜ Mondo arengukoostöö suuna juht Riina Kuusik-Rajasaar.

MTÜ Mondo esitas eile valitsusele avalduse kuue afgaani asüüli taotlemiseks. Rajasaare sõnul peaksime me paindliku ja kiire riigina aitama neid kuut peret, kes on pöördunud meie poole kartuses enda ja oma lähedaste pärast. “Hetkel oluline anda neile kaitset, et nad saaksid riigist lahkuda, kus nende elu on ohu,” ütles Rajasaar.

Kohalikud koostööorganisatsioonid on seisnud naiste ja laste õiguste eest, mis on Rajasaare sõnul Talibani jaoks vastuvõetamatu ja tabu teema. MTÜ Mondo kommunikatsioonijuht Ave-Marleen Rei lisab, et eriti tugeva Talibani löögi alla satuvad selliste teemadega tegelevad mehed ehk praegusel juhul nende koostöörorganisatsioonide juhid.

Varjupaika soovivate afgaanide hulgas 13 inimest, viis meest ja üks naine oma peredega. Ühe mehega koos paluvad asüüli tema abikaasa ja kuueaastane poega. Naisega koos paluvad asüüli tema neli tütart.

Afganistani ametlikud väljaanded rahustavad rahvast ja lubavad, et koolides saadakse edasi käia ning isegi kodanikuühendused jäävad alles. Rajasaare sõnul näitavad märgid, et sellist asja ei juhtu. Asüüli paluva naise 13-aastast tütart juba nõutakse Talibani mehele. “See on valdav hirm naiste hulgas,” tõdes Rajasaar ning lisas, et praeguseks käib Taliban kõikides kodudes ja nõuab peredest vallalisi tüdrukuid.

MTÜ Mondo avaldust afgaanide asüüli taotlemise asjus on valitsusel plaan arutada neljapäeval.