Kersti Kaljulaid: kaadreid Afganistanist on kriipivalt valus vaadata. Lootuse kustumine teeb haiget kõigile, kes peavad inimõigusi kalliks

"On kriipivalt valus vaadata neid kaadreid, mis viimastel päevadel Afganistanist maailma jõuavad. See lootuse kustumine, see hirm ja kaos, see valu, mis neist kaadritest paistab, teeb haiget kõigile, kes peavad kalliks inimõigusi ja iga inimese õigust turvalisele elule," ütles president avalduses.

"Neil päevil on palju küsitud, kas Eesti osalemine koos liitlastega Afganistani missioonil oli viga või kas me oleme läbi kukkunud? Vastates neile küsimustele kitsast Eesti perspektiivist, siis kindlasti oleme me saanud sellel missioonil kaasa lüües palju tugevamad liitlassuhted ja suurema turvatunde me riigile. Eesti on tänu sellele missioonile paremini kaitstud," arvas riigipea.

"Ka suur osa sellest 20 aastast, mis liitlased on Afganistanis olnud, on Afganistan olnud parem paik kui sellele eelnenud perioodil. Me oleme näinud arengut – väga palju rohkem lapsi ja eeskätt tüdrukuid on saanud haridust, ühe põlvkonna naised on saanud osaleda ühiskonnaelus palju suuremal määral kui varem, ligipääs arstiabile, üldine vabaduste ja inimõiguste olukord on olnud parem," märkis Kaljulaid.

"Samas peame ka ausalt tunnistama, et Talibani nii kiire edu riigi üle kontrolli võtmisel näitab valusalt, et oleme elanud illusioonis. Me oleme tahtnud uskuda, et meie poolt välja õpetatud Afganistani kaitsevägi, politsei ja riigiaparaat soovivad oma riigi ja saavutatud vabaduste eest seista. Kahjuks ei ole see nii läinud. Loomulikult oli tagasilangus oodatav, selleks olid valmis nii liitlased kui Afganistani võimud ka aprillis, kui nendega Kabulis kohtusin. Nii kiire langemine on siiski olnud üllatus," tunnistab president.

President: Eesti vastutus ei ole lõppenud

"Aga see on vaid olukorra kirjeldus, nending. Sellest on vähe abi inimestele, kelle elud on otseses ohus või kes on juba pidanud maksma viimastel nädalatel kõige kõrgemat hinda. Enamasti on nad maksnud oma eluga seetõttu, et on jaganud samu väärtusi, mille eest meie seal seisime," nentis Kersti Kaljulaid.