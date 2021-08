VIDEO | Tarmo Tammiste: olin veendunud, et enne valimisi Katri Raiki ei umbusaldata

Narva eelmine linnapea Tarmo Tammiste ( Keskerakond ) tõdes, et praeguse linnapea Katri Raigi umbusaldamine tuli mõnevõrra ootamatult. "Ausalt öeldes olin üsna veendunud, et midagi sellist [praeguse linnapea Raigi umbusaldamist] enne valimisi ette ei tule," ütles ta.

"Kui keegi küsib, kas ma olen selle [umbusaldamise] üle rõõmus - ei, ma ei ole rõõmus, aga seda peab tegema. See lihtsalt on poliitika, mitte midagi isiklikku. Selliseid asju toimub igal pool, nii Eesti vabariigis kui ka kõikjal mujal, nii et see on täiesti tavaline poliitiline valimisvõitlus ja ma ei näe selles mitte midagi ebatavalist või, jumala eest, midagi kuritegelikku või mingit kättemaksu. Lihtsalt nii läks," sõnas Tammiste.