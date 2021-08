Tallinna poole ujuv naine päästeti Helsingis Lauttasaari rannas

Tänu kõrvaltvaataja antud juhistele leidis Suomenlinna rannavalvepaat naise kaldast umbes 300 meetri kauguselt ja võttis ta peale. Naine oli kergelt alajahtunud ja on nüüd erakorralise meditsiini osakonnas. Merepääste direktor Janne Ryönänkoski ütles, et naine oli suundunud Tallinna poole.

Naisel oli seljas vaid ujumistrikoo. Ryönänkoski sõnul hakkab vesi juba jahtuma ning ujumisel on oluline õige varustus. Hetkel on ujumisretke põhjus ja täpne sihtpunkt päästjatele selgusetu. Kindel on, et reis polnud kavandatud kindla eesmärgi ja plaaniga. Kui pääste kohale saabus, ujus naine endiselt Tallinna suunas.