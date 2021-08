Tartu plahvatuse ohvritest politseinike seisund on jätkuvalt väga raske

Jaama 77 plahvatus vigastas raskelt kuute isikut - üks neist on nüüdseks surnud. Foto: Argo Ingver

Tervet Eestit vapustanud gaasiplahvatus nõudis juba enne ööpäeva möödumist esimese inimohvri. Raskelt vigastatuid jäi haiglavooditesse õnnetusest viis – tänase seisuga on kaks neist väga raskes seisundis, ent ülejäänutel on seisund kas stabiliseerunud või edenenud lausa sedavõrd, et nad on intensiivist paigutatud ümber tavapalatitesse.