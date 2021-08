Talibani valitsemisaeg oli eriti karm naistele: töötamine ja üksi väljas käimine keelatud, sundabielud, peksmine ja piinamine

On mitmeid teateid selle kohta, et Taliban käis ukselt uksele ning koostas nimekirja naistest vanuses 12-45, keda sunniti siis islamistlike võitlejatega abielluma. On teateid, et viimastel päevadel on Talibani sõjapealikud pärast provintsikeskuste vallutamist nõudnud vallaliste naiste väljaandmist võitlejatele abikaasadeks.