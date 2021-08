KÜSITLUS | Narvalased on linnapea Katri Raiki suhtes kahtleval seisukohal

Kogemus näitab, et tänavaküsitlusi on lihtsaim teha Ida-Virumaal – seal on inimesed avatud ja alati valmis rääkima. Seekord oli vastajaid raskem leida, sest paljud inimesed keeldusid sõna „umbusaldus“ kuuldes vastamast.

Küsimusele, kas ta teab, et homme avaldatakse umbusaldust Narva linnapea Katri Raikile, väldib eakas mees vastust: „Ma ei süvene poliitikasse.“ Samas näib Katri Raik linnapeana mehe sõnul „normaalne“. Täpsustavale küsimusele, Raik on tarvis ametist kõrvaldada, vastab mees: „Kui ta saab hakkama, siis miks peaks ta oma ametist kõrvaldama? Kunagi ei või teada, kes meile ei meeldi. Peate vaatama üldisi võimeid.“

Teine mööduv noormees naeratab ja keeldub intervjuust öeldes, et teda ootab auto. Tõepoolest, meie taga peatub must BMW. Autosse istudes ütleb noormees juhile: „Nad võtavad minult intervjuud.“

Kiire käiguga mööda kõndiv mees, naine käsikäes, ütleb, et ei poolda hääletust. Teine naine ei teadnud, kuidas oma suhtumist hääletamisse iseloomustada, kuid ta on kindel, et Raikile tuleks enne valimisi anda võimalus ametikohal töötada. „Ausalt öeldes olen võimu muutumisest väsinud,“ lisab ta.

Paljud inimesed keelduvad endiselt rääkimast. Narvalane Roman nõustub umbusaldushääletuse teemal põhjalikumalt vastama, kuid teadmise, et see homme toimub, saab Roman meilt. Mees ütleb, et Katri Raiki valitsemisajal (30.12.2020 - tänaseni) pole linnas olulisi muutusi toimunud. „Jämedalt öeldes on kõik jäänud samaks. Mõningaid ehitusprojekte on olnud, need jätkuvad, ” sõnab narvalane, kes on kindel, et Raiki jäämise või lahkumisega ei muutu midagi.

Teine kohalik elanik Aleksandr ütleb, et ei toeta umbusaldushääletust praegusele Narva linnapeale. Mees nendib siiski, et talle ei meeldi Katri Raik linnapeana. Tema sõnul „peame otsima midagi muud“. Küsimusele, kes võiks Raiki asemel linnapea ametikohale asuda, on Aleksandril raske vastata. „Mul pole piisavalt teavet kellegi nimetamiseks, kuid olen kindel, et inimesi on,“ ütleb mees.