Edasi koolipinki või kohe tööle?

Tartu ülikoolis kolmandal kursusel õigusteadust õppiv Sonja Maria Roosson kinnitab, et temal ei olnud õpingute jätkamise osas kahtlust ning töö ja reisimine tundus õige hilisemaks jätta. Neiu mõtles alguses küll graafilise disaini, küll meditsiini õppimise peale, kuid leidis enda jaoks hoopis õigusteaduse. „Valiku taga ei olnud pikaaegset unistust, vaid lihtsalt tugev kõhutunne. Ma arvan, et väga tähtis on kujutada end ette soovitud eriala õppimas ja praktiseerimas – kas see tegelikult sobib sulle ning kas suudad aastaid sellele pühenduda?” Siinkohal soovitab Sonja gümnaasiumi ajal töövarjuks minna ja ülikooli ajal praktikat sooritada – nii selgub, kas unistuste töö on tegelikkuses selline, nagu noor inimene seda oma peas ette kujutab.

Samas, iga erialavalik on teatud mõttes ka risk. Mis siis, kui ülikool, õppejõud, õppekorraldus ei meeldi? Sonja kinnitab, et õpingute ajal võib muidugi kahtlusi tekkida, kuid isegi siis, kui kahtled oma valikus ja jätad proovimata, ei ole võimalik teada saada, kas vale eriala oleks hoopis õigema eriala suunas juhatanud. „Esimese kursuse esimesel semestril mõtlesime sõbrannaga, kas õigusteadus oli ikka õige valik. Lubasime, et teeme esimese kursuse koos lõpuni ja vaatame kevadel uuesti. Kevadsemestri õppekava paelus meid kordades rohkem ning pärast seda olime kindlad, et meile meeldib see, mida õpime.”

Sonja märgib, et õigusteaduse tudengite jaoks on loodud väga palju võimalusi end koolivälisel ajal täiendada. Euroopa Õigusüliõpilaste Assotsiatsioon (ELSA) ja Eesti Õigusteaduse Üliõpilaste Liit korraldavad tudengitele erinevaid üritusi ja konkursse ning tudengite listist leiab võrdlemisi palju praktikapakkumisi, lisaks veel harjutuskohtu võistlused ja suveülikoolid.