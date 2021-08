VIDEO ja BLOGI | Taliban Afganistani tulevikust: tagame naistele õigused islamiseaduse alusel

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid väitis täna pressikonverentsil, et "Afganistani Islamiemiraat ei kavatse kellelegi kätte maksta" ning "andestab kõigile, kes on meie vastu võidelnud".

"Me ei taha uuesti sõtta minna. Me ei vaena kedagi. Me tahame elada rahus. Me ei soovi siseriiklikke ega väliseid vaenlasi," lausus islamistide esindaja. "Teame, et oleme teinud ajaloos palju vigu, kuid tahame nüüd kindlustada, et Afganistan ei ole enam sõjatanner."