Reformierakonna linnapeakandidaat Võrus on Anti Haugas

"Võrumaa arengu esmane pidur on lõpetamata haldusreform. Lisaks on valdav osa Võru linna vahendeid Euroopa ning riigi tasemel sihtotstarbeliselt määratud. On äärmiselt oluline, et ka Võru linna juhtkond suudab ja saab rahastamise sihtide osas kaasa rääkida. Kindlasti suudan selles osas Võru linnale võimestust tuua," räägib Haugas.