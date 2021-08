VIDEO | Mis on see üllatuslik koht, kust on pärit Lennart Meri väärikas ülikond?

Vaata auväärt ülikonda videost:



Teisegi ametiaja 2001. aastani pidanud Lennart Meri kujunes noore riigi ülesehitamise oluliseks tugiisikuks – täidesaatev võim tal puudus, kuid seda olulisem oli tema sümboolne tähendus. „Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis!” on üks tema kuulsaimaid ütlusi.