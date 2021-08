VAATA | Just sellel pillil sündisid Alo Mattiiseni viis isamaalist laulu

Lugu on osa Eesti Päevalehe ja Delfi Virtuaalmuuseumist, mille leiad SIIT!

11. septembril 1988 said isamaalised laulud laulva revolutsiooni tipphetkeks. Külg külje kõrval laulsid neid 300 000 inimest ehk pea iga kolmas eestlane. Koos Ivo Linnaga esitas laule ansambel In Spe, vokaalansambel Kiigelaulukuuik laulis tausta, sõnad oli teinud Jüri Leesment.

„Alo tuli minu juurde ja sõnas, et hakkad nüüd isamaalisi laule kirjutama. Mina ütlesin, et mingit nutulaulu õnnetust Eestimaast ma küll kirjutama ei hakka. Laulud peavad olema uhked, ässitavad ja tooma rahva tänavale. „Just nii ma mõtlengi ja nii teemegi,” vastas Alo ja lisas: „Ja unusta ära kõik oma intellektuaalsed luuletused, kirjuta nii, et kõik aru saavad.”” Selliselt on lugude tekstide sündi meenutanud Leesment raamatus „Mässav vabaduslaulik”.

Laulude valmimist meenutab Ivo Linna:

„1987. aasta sügisel kohtusin Aloga. Ta ütles, et järgmise aasta Tartu levipäevade jaoks on tal idee võtta vanade esimese ärkamisaja laulude pealkirjad ja teha viis uut isamaalist ärkamisaja laulu. Küsis, kas ma olen nõus neid laulma. No loomulikult ma olin."

1988. aasta alguses sai Mattiisen valmis esimese loo fonogrammi. Selleks oli „Mingem üles mägedele (Peatage Lasnamäe)”. „Selle lindistasime raadiomajas. Olukord oli pinev. Me tajusime, et Eesti võib saada vabaks, aga viskasime nalja ka, et kui oleme laulu linti ära laulnud, küllap KGB kongid meid juba ootavad,” meenutab Linna.