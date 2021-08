Sven Mikser: on keeruline luua illusioone, et ohus olevatele afgaanlastele suudetakse turvalist tulevikku pakkuda

Küsimus, mis saab liitlasvägede heaks tegutsenud afgaanidest, on Europarlamendi saadiku sõnul praegu kõikidele liitlastele primaarne. Eriti optimistlik ta nende tulevikuväljavaate suhtes siiski ei olnud. „Erinevad riigid on neile pakkunud võimalusi Afganistanist lahkuda. Kuid praegu, kus Kabul on ümber piiratud ja riigid ülepeakaela oma saatkondi evakueerida üritavad, on väga raske teha illusioone, et kõikidele ohus olevatele afgaanidele suudetakse turvalist tulevikku pakkuda,“ nentis Mikser. „Praegu on riikide moraalne kohus pakkuda kaitset afgaanidele, kes meie deklareeritud julgeolekueesmärkide nimel oma elu ohtu seadnud on. Aga ma julgen väita, et need eesmärgid kattuvad enamuses ka afgaanide huvidega.“ Mikseril ei ole vähimatki kahtlust, et enamus afgaane ei soovi Talibani režiimi all elada. „Ma ei usu, et Afganistani naised ja lapsed sooviksid loobuda võimalustest, mis neile viimase 20 aasta jooksul järk-järgult kätte tulnud on.