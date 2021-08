Politsei otsib Ida-Virumaal kadunud 48-aastast Raigot

Häirekeskusele anti 13. augusti hilisõhtul teada, et Lüganuse vallas Aa külas on hooldekodust teadmata suunas lahkunud 48-aastane Raigo. Teadaolevalt nähti meest viimati kolmapäeva, 11. augusti varahommikul. Raigo telefon on välja lülitatud.