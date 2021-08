MTÜ Mondo partnereid võib Afganistanis oodata kättemaksulaine

Kuusik-Rajasaar selgitas ERR-ile, et praegune olukord Afganistanis on häiriv ja murettekitav, kuna Taliban võib võtta sihikule need konkreetsed inimesed, kes ühes MTÜ Mondo ja teiste lääne humanitaarabi organisatsioonidega on naiste harimise ja tervishoiu teemadel tegelenud.

"Emotsioonid on selles mõttes kahetised, et see kriitiline olukord, mis on viimase kahe-kolme nädala jooksul eskaleerunud, ei ole tulnud ka üleöö. Aga kõigile tuleb ta mõnevõrra üllatusena, et see olukord nii kiiresti on halvenenud," selgitas ta.

Kuusik-Rajasaar lisas, juba pikemat aega on olnud arutusel, kuidas Talibani tegevus ja USA rahuläbirääkimised talibidega, mis algasid juba möödunud aastal, võivad humanitaarabi pakkuvaid organisatsioone mõjutada.

Taliban ise saadab välja ametlikke teateid, et tüdrukud ei pea oma hariduse pärast muretsema ja saavad koolis edasi käia, kuid Kuusik-Rajasaare partnerid on väitnud vastupidist. Ta tõi välja et Taliban on käinud kodudes ja nõudnud vallalisi tüdrukuid oma liikmetele naiseks.

"Iga kohalik naine, kellega ma nüüd olen rääkinud, teatab, et neil on isiklikke selgeid viiteid sellele, et kõik pöördub tagasi väga konservatiivsesse Shariah (Šariaadi – toim.) seaduse järgi toimivasse ühiskonnakorraldusse," täpsustas Kuusik-Rajasaar.

Paljud MTÜ Mondo partnerid on põgenenud Kabuli ning neile on saadetud ka selgeid ähvarduskirju. Kuusik-Rajasaar sõnas, et üritab olla 24 tundi kõikidele partneritele kättesaadav ning praegu on arutusel ka see, kuidas neid inimesi evakueeruda ja kas neil oleks võimalik Euroopas asüüli taotlema hakata.