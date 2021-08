Mis saab Afganistanis viibivatest eestlastest? Välisministeerium palub neil kiiresti endast märku anda

Välisministeeriumi esindaja sõnul ei ole reedese seisuga ükski Eesti kodanik lühi-või pikaajalisest viibimisest Afganistanis teada andnud. Samuti ei viibi seal Välisministeeriumi töötajaid ega Eesti tsiviileksperte. Kaitseminister Kalle Laanet sõnas paar päeva tagasi, et kõik Eesti kaitseväelased on Afganistanist välja viidud.

See, et keegi Afganistanis viibimisest teada pole andnud, ei tähenda, et seal hetkel ühtegi Eesti kodanikku pole. Mida praeguses olukorras teha? „Kui Afganistanis viibib praegu mõni Eesti kodanik, siis paluksime tal sellest kiiresti Välisministeeriumile teada anda ja võtta ühendust konsulaarabi numbriga, siis juhendame teda edasi,“ sõnas Välisministeeriumi esindaja. „See, kuidas kõik täpselt toimub, sõltub konkreetsest olukorrast ja sellest, kus inimene on. Koostöös liitlastega ja teiste Euroopa Liidu riikidega hakkame seda olukorda lahendama.“