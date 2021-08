VAATA | Isetehtud särk EI! fosforiidile sümboliseerib laiemalt Eesti vabadusliikumise algust

Ivo Linna: „1987. aasta esimesel poolel ajas Alo kokku ühe seltskonna lauljaid, Jüri Leesment tegi sõnad. „Ei ole ükski üksi maa” lauluga oli plaan esineda Tartu raekojaplatsil suurel vabaõhukontserdil – viimasena. Aga rahvas oli fosforiiditeema tõttu nii erutunud, noortel särgid seljas, et Tartu linnavalitsus hakkas põnnama ja ütles Alole, et kui te tahate üldse seda esitada, siis laulate selle kohe alguses ära. Nad kartsid, et rahvas hakkab mässama. Me laulsime selle siis ära. Ja see raekojaplatsil olnud pilt oli väga võimas. Mõnel võis juba seljas näha Juhan Liivi sõnadega „Aga ükskord on Eesti riik” särki. Me ei teadnud ju, mis Eestist saab, mis Eesti rahvast saab, aga midagi selget oli õhus.”