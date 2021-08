VIDEO ja FOTOD | Pärnu-Lihula maanteel juhtus raske avarii, kaks inimest said viga

"Häirekeskus sai teate, et Pärnu-Lihula maanteel Liiva külas on esialgsetel andmetel kokku põrganud kolm sõidukit," ütles politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Kristi Raidla. "Esialgsetel info kohaselt on kannatada saanud kaks inimest, üks neist viidi haiglasse ning teist vaatab kiirabi kohapeal üle."