Keskkonnaameti juht pani ameti maha eriarvamuste tõttu ministriga

Avaldame Kupparti kirja täismahus:

Head kolleegid. Olen pärast puhkust kohtunud keskkonnaministriga ja pidanud nõu meievahelise koostöö ja keskkonnaameti tuleviku üle. Arutelu käigus jõudsime arusaamisele, et sujuva koostöö ja ühiste eesmärkide saavutamiseks on vaja head teineteisemõistmist. See on eelduseks mõlema organisatsiooni visiooni edukaks elluviimiseks.

Strateegilise tasandi juhina austan ministri soovi kujundada enda visiooni elluviimiseks vajalik juhtimismeeskond. Öeldakse – It takes two to tango! Seetõttu olen otsustanud keskkonnaametist lahkuda ja esitasin oma avalduse eile, 12. augustil 2021. Minu jaoks on väga oluline, et KeA ja KEM-i meeskonnad hingaksid ühes rütmis, peaksid oluliseks sarnaseid põhiväärtusi ja tegutseksid samade eesmärkide nimel – et hoida Eesti puhast elukeskkonda, mõeldes meie järeltulevatele põlvedele.

Olen koos teiega üsna jõuliselt ellu viinud oma visiooni, mille esitasin ametikohale kandideerides. Oleme tänaseks ühendanud kaks väärikat asutust ja loonud ühtse meeskonna. Minu hinnangul on tänu teile kõikidele KeA täna oluliselt tugevam, efektiivsem ja mõjusam. Oleme koos pannud hea aluse kaasaegse, avatud, professionaalse, väärtustele tugineva, kliendi- ja inimesekeskse ning usaldusväärse organisatsiooni arendamiseks.

Jah, pikk tee on veel minna, et meie teenused kujuneksid kliendisõbralikuks ja efektiivseks. Suurt julgust, leidlikkust ja üksmeelt ministeeriumiga on vaja selleks, et lõikaksime oma protsessidest välja kliendile või keskkonnale väärtust vähe loovad tegevused. Argumenteeritud lähenemisega on vaja keskkonnaameti ressursid viia vastavusse meile pandud ülesannetega, et esmalt tagada konkurentsivõimeline motivatsioonipakett ja tagada ka teenuste pakkumiseks kaasaegsel tasemel muud eeldused. Ainsaks alternatiiviks on viia teenused vastavusse piiratud ressurssidega.