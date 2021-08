Afganistani pealinna Kabuli langemine on ilmselt aja küsimus

USA president Joe Biden käskis saata riiki 5000 sõjaväelast, kes aitaks kindlustada ameeriklastele ohutu väljumise. Veel eelmisel nädalal eeldati USA luureteenistuste hinnangus, et Kabul võib püsida valitsusvägede kontrolli all veel kolm kuud. Just pealinna on jõudnud paljud sisepõgenikud provintsidest, mille on ranget šariaadisüsteemi kehtestav Taliban juba üle võtnud.