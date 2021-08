Ida-Virumaal hukkus teelt välja sõitnud auto juht

Sündmusele reageerinud politseinikud tuvastasid, et autot juhtis 63-aastane mees, kes oli saanud nii raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Juht oli autos üksinda. Tema võimalik joove selgub ekspertiisis.

Kantsi sõnul on sündmuskohalt kogutud info pinnalt alust arvata, et tegemist võis olla terviserikkega. "Teel pidurdusjälgi ei olnud, auto oli sujuvalt kaldunud paremale teeserva ja sealt edasi vastu puud. Esialgsel hinnangul saame öelda ka seda, et juhil ei olnud kinnitatud turvavöö," rääkis Kants.

Õnnetus juhtus teelõigul, kus suurim lubatud kiirus on 70 km/h. Teeolud olid head. Õnnetuspaigas oli liiklus mõnda aega häiritud, sest üks suund oli suletud. Praeguseks on liiklus avatud.

Eestis on tänavu juhtunud üle 950 liiklusõnnetuse, milles on hukkunud 35 ja vigastada saanud üle 1000 inimese. Ida-Virumaal on juhtunud 90 liiklusõnnetust, milles on hukkunud kaks ja vigastada saanud 95 inimest.