Haitit raputas sama tugev maavärin, nagu 2010. aasta katastroofi põhjustanu. Hukkunuid on ilmselt palju

Vähemalt tsunaamioht peaks olema möödas, teatas USA geoloogiateenistus. Asutus nendib samas, et inimohvreid saab ilmselt palju olema. "Saan kinnitada, et on surnuid, ent täpset arvu ma veel ei tea," vahendas uudisteagentuur AFP Haiti tsiviilkaitseteenistuse juhi Jerry Chandleri sõnu.