Ükski Valgevenest saabunud 1500-st migrandist pole seni saanud Leedult asüüli

Leedu Delfi kirjutab täna, et riigi migratsiooniamet on saanud Leetu saabunud migrantidelt umbes 1500 asüülitaotlust. Migratsiooniameti esindaja Evelina Gudzinskaite sõnul on kõik seni läbi vaadatud avaldused saanud negatiivse vastuse.