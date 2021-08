VIDEO | Relvastatud Valgevene piirivalvurid ajavad migrante Läti piirile

Videos näeb, kuidas migrandid juhitakse Läti piirile ega lubata neil Valgevene territooriumile tagasi minna. Läti kaitseministeeriumi käivitatud portaal sargs.lv rõhutab, et selline tegevus on Valgevene hübriidsõja osa ja suunatud Baltimaade, Poola , NATO ja Euroopa Liidu vastu.

Sargs.lv järgi on teada palju katseid suruda piiririkkujad Läti territooriumile. Ühel juhul sõidutas kolm relvastatud isikut viit migranti mööda raudteed Läti suunas. Teisel videol näeb, kuidas kolm Valgevene piirivalvurit suruvad kümneliikmelist gruppi Läti piiri poole.

Üheski videos pole otsest piiriületust jäädvustatud. Läti on Valgevenest saabunud migrantide tõttu piiriäärsetel aladel välja kuulutanud eriolukorra. Võimud ei lase migrantidel riiki siseneda, kuid see on äratanud Läti poliitikute ja juristide seas muret, sest selline tegevus võib olla vastuolus riigi rahvusvaheliste kohustustega.