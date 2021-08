Uus ohver iga kahe minuti järel. Iraani ähvardab koroonasurmade tsunami

Yazdani kritiseeris ka islami püha kuu murraham'iga kaasnenud üritusi, mis toob tavaliselt kokku sadu või isegi tuhandeid inimesi. Ürituste korraldamine on Iraanis tervishoiureeglitest kinni pidamise korral lubatud, kuid juhtnööre on emotsionaalsete rituaalide käigus peaaegu võimatu järgida. Iraanis levis hiljuti video ühest pilgeni täis saaliga üritusest, kus maskideta osalised olid tihedalt koos.

Yazdani kritiseeris ka islami püha kuu murraham'iga kaasnenud üritusi, mis toob tavaliselt kokku sadu või isegi tuhandeid inimesi. Ürituste korraldamine on Iraanis tervishoiureeglitest kinni pidamise korral lubatud, kuid juhtnööre on emotsionaalsete rituaalide käigus peaaegu võimatu järgida. Iraanis levis hiljuti video ühest pilgeni täis saaliga üritusest, kus maskideta osalised olid tihedalt koos.

Arst Hadi Yazdani rääkis portaalile Emtedad, et paljud haiglad ei saa patsiente korralikult ravida, sest puudu on nii ravimeist kui ka elementaarsetest meditsiinitarvikutest. „Lisaks on paljud arstid ja õed isegi kahe vaktsiinidoosi saamise järel ise haigestunud ja nende olukord on murettekitav. "

Paljudes haiglates on voodikohad otsa saanud ja osa patsiente peab ravi saama koridoripõrandail. On näha ka hoiatavaid märke, et riigi tervishoiusüsteem on üldse kokkuvarisemise äärel.

Viimaste päevade jooksul on Iraanis ametlikult surnud rohkem kui 500 koroonaohvrit päevas, kuid tegelikud numbrid on arvatavasti märksa suuremad.

„Olukord on katastroofiline," sõnas Iraani intensiivraviliidu president Amir Ali Savadkuhi. „Haiglad on pilgeni täis. Vahepeal nad lihtsalt ootavad, et mõni patsient sureks, sest nad ei suuda sellise inimhulgaga hakkama saada."

Olukord riigis on sedavõrd tõsine, et sel nädalal teatas Iraani kõrgem juht ajatolla Ali Khamenei, et pandeemia on Iraani kõige põletavam probleem. Varem on ajatolla süüdistanud Iraani vaenlasi viirusohu paisutamises, et tõrjuda iraanlasi parlamendivalimistest osa võtmast.

Jaanuaris keelas Khamenei riigis lääne vaktsiinide kasutamise, sest need polevat usaldusväärsed.

Khamenei pidi hiljem tunnistama, et osa islamivabariiki varustada lubanud riikidest pole tänini oma lepinguid täitnud ja vaktsiine kohale toimetanud. Iraani ametnikud on ka kurtnud, et USA sanktsioonid on neile vaktsiinide soetamiseks vajalikud rahaülekanded keeruliseks muutnud.





Teherani koroonaviiruse rakkerühma juht Alireza Zali teatas sel nädalal ka seda, et võimud polnud lubanud vaktsiine osta, sest pidasid neid liiga kalliks.

Iraani sõnul on riiki sisse toodud umbes 21 miljonit doosi vaktsiini. Enamjaolt on need pärit Hiinast, Indiast ja Venemaalt. Moskva on aga Raadio Vaba Euroopa järgi väidetavalt tarninuid vaid miljoni lubatud 60 miljonist doosist. Jaapan annetas hiljuti Iraanile kolm miljonit doosi AstraZeneca vaktsiini.

Riigi tervishoiuametnike sõnul on 80 miljonist elanikust täielikult vaktsineeritud vaid kolm protsenti, esimese süsti on saanud 14 miljonit inimest.