Vasakul: Marko Mihkelson. Üleval paremal on näha Kabulis peatuvaid põgenikke, kes on jooksul Afganistani võimu ja Talibani vahel aset leidva relvakonflikti eest. All paremal aga on näha Talibani võitlejaid Kandaharis - linnas, kus teenisid varasemalt ka näiteks Eesti kaitseväelased.

Kollaaž. Ekspress Meedia ja Scanpix.