Ebatavaline käik. Vene võimud otsustasid BBC veterankorrespondendi riigist välja saata

BBC teatas, et tegu on otsese meediavabaduse ründamisega ja palus Venemaal otsus üle vaadata, kirjutab Moscow Times. „Sarah Rainsfordi väljasaatmine on otsene meediavabaduse rünnak ja mõistame selle üheselt hukka," sõnas BBC peadirektor Tim Davie oma avalduses.