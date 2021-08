Hiina sattus Wuhani esimese koroonakolde andmete jagamise mõtte peale raevu

Hiina lükkas eile tagasi Maailma terviseorganisatsiooni (WHO) üleskutse asuda uuesti uurima koroonaviiruse päritolu. Peking teatas, et toetab teadusalaseid, mitte poliitiliselt ajendatud pingutusi viiruse vallapääsemise tuvastamiseks.

Koroonaviiruse tõttu on surnud rohkem kui neli miljonit inimest üle maailma. Esimesed teated selle kohta pärinevad Hiina linnast Wuhanist. Jaanuaris külastas mitu korda edasi lükatud visiidi käigus Wuhanit WHO ekspertide meeskond, kes pidi uurima viiruse päritolu. Hiljem ilmus koostöös nende Hiina kolleegidega raport, mis ei sisaldanud erilisi järeldusi viiruse võimaliku päritolu suhtes.

WHO juht Tedros Adhanom Ghebreyesus on tunnistanud, et esimene uurimistöö Wuhanis polnud piisavalt põhjalik.

Selle nädala neljapäeval kutsus WHO Hiinat üles jagama nendega infot esimeste riigis registreeritud koroonajuhtumite kohta, et uurimine viiruse päritolu üle saaks jätkuda. Hiina asevälisminister Ma Zhaoxu teatas seepeale, et Hiina pole kunagi keeldunud viiruse aluspunkti tuvastamiseks koostööst, kuid on vastu uurimise politiseerimisele.

„Oleme vastu poliitilisele tuvastustööle ja ühise aruande kõrvale lükkamisele," teatas Ma ajakirjanike. „Toetame teaduslikku lähenemisnurka."

Ühisraportis on kirjas, et viirus levis tõenäolist vahendaja kaudu nahkhiirtest inimestele ja palju kõneainet pakkunud võimalik Wuhani laborileke on äärmiselt ebausutav stsenaarium.

„Rahvusvaheline kogukond ja teadlased tunnustasid neid järeldusi," rõhutas Ma ja lisas, et mingeid uusi uurimisliine pole Hiina hinnangul tarvis algatada. Pekingit ärritas möödunud kuul WHO palve, et uurimise teine etapp peaks sisaldama Wuhani laborite auditit. Hiina tervishoiuministri asetäitja Zeng Yixin teatas seda kommenteerides, et see idee näitab lugupidamatust tervemõistuslikkuse vastu ja üleolevat suhtumist teadusse.

Uudisteagentuur AFP kirjutab, et Pekingi tõrksuse tõttu on teadlased üha rohkem valmis kaaluma teooriat, et viirus võis välja pääseda laborist. Varem oli antud lähenemine põlu all ja seda peeti eelkõige USA paremäärmuslaste levitatavaks vandenõuteooriaks.