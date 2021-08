Taliban on jõudnud Afganistani pealinnast 50 kilomeetri kaugusele

Taliban on vallutanud riigi suuruselt teise ja kolmanda linna Kandahari ja Herati ning Kabul on jäänud valitsusvägede viimaseks kantsiks. Mujal on neil õnnestunud äärmuslastele vallutustele vähe või üldse mitte vastata.

Äärmuslaste võitlejad on nüüdseks laagris pealinnast vaid 50 kilomeetri kaugusel ja USA ning teised riigid on hakanud peatse rünnaku kartuses oma kodanikke õhuteede kaudu Kabulist evakueerima.

USA on soovitanud kõigil oma kodanikel riigist viivitamatult lahkuda ja pöördunud Talibani poole palvega, et Kabulis asuvat USA saatkonda ei rünnataks. Pentagoni teatas eile, et riiki saadetakse riiki lähema 24-48 tunni jooksul 3000 lisasõdurit, kelle missiooniks on ameeriklaste evakueerimine. Esimesed sõdurid on tänaseks Afganistani kohale jõudnud. Samasugust operatsiooni alustab ka Ühendkuningriik.