Kaitseminister Laanet Afganistanist väljatõmbumisest: meie algne missioon sai täidetud, nüüd sõltub kõik riigi sisepoliitikast

Küsimusele, kas kogu verevalamine oli siis asjata, vastas kaitseminister Laanet, et algne missioon sai täidetud. „Algse Afganistani missiooni eesmärk oli terrorismi katkestamine ja selle me ka saavutasime," sõnas Laanet Delfile.

Kas ka eestlased on valmis oma kohalolekut taastama? Laanet märkis, et Eesti Kaitseväes pole tulevasi missioone veel arutatud.

USA president Joe Bideni märkis juba aprillikuus, et viimased USA sõdurid tuuakse Afganistanist välja enne 11. septembrit. Selline areng tähendas omakorda, et Afganistanist tuli asuda lahkuma kõigil NATO sõduritel - sealhulgas ka Eesti kaitseväelastel.

Vägesid on riigist välja veetud juba alates maikuust, mis on andnud Afganistanis riigipööret soovivale Talibanile vabad käed kohalikul tasandil piirkondade üle võimu võtmiseks. Tänaseks on de facto kontroll saavutatud valdaval enamusel riigi pindalast. Riigis on kokku 34 maakonda, mille keskustest oli tänaseks hommikuks (13.08.2021) rühmituse kätte langenud 15.