OTSEPILT ja -BLOGI | Arvamusfestivalil algas parteiesimeeste debatt, mis kujunes tuliseks juba enne algust

Täna õhtul toimub Paides arvamusfestivalil parlamendierakondade juhtide debatt. Olukord on tuliseks muutunud juba enne arutelu algust: arutlema on oodatud vaid riigikogusse kuuluvate parteide esimehed ning erakondade Eesti 200 ja Eestimaa Rohelised juhid on sellise korralduse pärast väga nördinud.