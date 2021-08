Politsei palub abi: otsitakse Põlvamaal kadunud 86-aastast Haraldit

Täna kella 16 ajal anti häirekeskusele teada, et kadunud on 86-aastane Harald, kes lahkus teadmata suunas hooldekodust Räpinas. Meest nähti viimati täna kella 13.30 ajal. On võimalik, et mees läks mõne liinibussi peale ja sõitis piirkonnast kaugemale.