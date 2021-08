Leedu president annab piiril patrullivatele sõjaväelastele täiendavad volitused

"Arvestades hetkelist olukorda ja asjaolu, et ebaseaduslikult piiri ületavate välismaalaste arv on sel aastal tõusnud kümneid kordi, on president otsustanud anda sõjaväelastele seadusega määratletud täiendavad õigused ja lasta neil tegutseda koostöös ohvitseridega riigipiirivalveteenistuse ja avaliku julgeolekuteenistusega rändekriisi tõhusaks ohjamiseks," seisis presidendi pressiteenistuse avalduses.