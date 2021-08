KAART | Taliban on nädalaga vallutanud ligi poole Afganistani maakonnakeskustest

Ametliku valitsuse kontrolli all on veel riigi suurim linn ja pealinn Kabul, samuti suuruselt neljas linn Mazar-i-Sharif. Riigi suuruselt teine ja kolmas linn ehk Kandahar ja Herat langesid nädala lõpuks Talibani kätte. Mõlemas elanike arv on üle poole miljoni inimese.