Ironmani võistluse korraldaja: Fleet Complete tegi töö kergemaks!

„Algul läks küll veidi aega, enne kui me selle korralikult selgeks saime. Siinjuures olid Fleet Complete inimesed meile väga suureks abiks – kõik keerulised küsimused said kiiresti ja asjatundlikult vastatud ning kõik tehniliselt keerulised olukorrad lahenesid tänu sellele kiiresti,” meenutab ta ning kinnitab, et järgmisel aastal võetakse IRONMAN Tallinn korraldamisel taas abiks Fleet Complete telefonirakendus.