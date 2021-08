VIDEO | Uskumatu! Tartu ühe tihedaima ristmiku viadukti põrutas sisse veoauto

Delfi toimetusele saadetud videost nähtub, kuidas teehoiu- ja puhastusfirma Tänavapuhastuse AS sõiduk läheneb suure hooga Tartu Riia tänava raudteeviaduktile. Et sõiduk on viadukti läbimiseks lubatud neljast meetrist kõrgem, põrutab selle mahuti jõuliselt silda sisse, tirides hetkeks õhku ka sõiduki esirattad.

Tartu Postimehe andmetel on liiklus Riia tänaval avariist häiritud.

Riia–Vaksali ristmik, kus asub ka kõnealune raudteeviadukt, on üks Tartu tihedaima liiklusega ristmikke. Parasjagu on seal käimas eelmisel aastal alustatud rekonstrueerimistööd, mille käigus ehitatakse viadukti kõrvale raudteetammi muldkehasse kahele poole tänavat kergliiklustunnelid ja teed ületava raudteeviadukti kõrvale kergliiklussild. Rekonstrueerimisprojekti maksumus on 5,3 miljonit eurot ja tööde valmimise eeldatav tähtaeg on 2022. aasta algus.

Tänavapuhastuse AS on 1997. aastal äriühinguna registreeritud firma, mille põhitegevuseks on teehoid, heakorra- ja haljastustööd ning jäätmekäitlus. Tänavapuhastuse AS on 1946. aastal asutatud Tallinna linna Puhastuskontori õigusjärglane.