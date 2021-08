Sotsiaalministeeriumi uue kantsleri Maarjo Mändmaa senine töökoht võib kaduda

Ettevõtte nõukogu esimees Andrus Treier ütles Delfile, et 14 aastat aktsiaseltsi tüüri juures olnud juhi kärme lahkumine problemaatiline ei ole. "Ega Maarjo üksinda asutust juhtinud, juhatuses on olnud kolm liiget ning hirmu, et midagi päeva pealt seisma jääb, ei ole," rääkis Treier. "Plaan on praegu, et juhatus esitab oma nägemused ja mõtted. Eks nõukogus arutame ja paneme plaani paika," lisas ta.