Leedu siseminister: suur osa Vilniuse rahutustes osalenutest on seotud kuritegeliku maailmaga

„Mingit informatsiooni riigiasutused said, meie ametkond samuti. Ei olnud andmeid mingi tõsise agressiivse tegevuse kohta, aga kui te küsiksite, kuidas mina seda hindan, siis ma arvan, et see oli koordineeritud, planeeritud tegevus, mis oli suunatud teatud eesmärkide saavutamiseks Leedus. Ma ei arva, et kui midagi toimub spontaanselt, on olemas jõud, mis kõik täpselt ette ütlevad, aga täna on meie ees selline olukord,” ütles Bilotaitė.

„Neist, kelle isikud on tuvastatud, on näha, et suur osa on seotud kuritegeliku maailmaga, ja see kinnitab veel kord, et see on sõda. Hübriidsõda ja kasutatakse läbiproovitud meetodeid,” rõhutas Bilotaitė.