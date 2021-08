Leedu president: Vilniuse rahutused ei toimunud ilma välisriikide abita

„(...) oli ilmne, et seda ei tehta ilma välisriikide abita,” ütles Nausėda eile, vahendab Leedu Delfi.

Kuigi Leedu Riikliku Julgeolekuameti (VSD) direktor Darius Jauniškis teatas, et VSD-l ei ole praegu andmeid riigivastase tegevuse kohta või tõendeid, et rahutuste taga on välisjõud, ütles Nausėda, et teisipäeval oli liiga palju kokkusattumusi, et pidada neid juhuslikeks.

„Me elame hübriidsõja, hübriidrünnakute tingimustes. Ja need rünnakud toimuvad üksteise järel. Me arvame Leedus juba kõik, et migrantide arvu suurenemine on omamoodi hübriidrünnak, mida korraldab Valgevene. Kuskil ei ole see rünnak lõppenud, see toimub edasi,” ütles Nausėda.

„See mis toimus tol õhtul, tegelikult oli tol päeval liiga palju kokkusattumusi – Valgevene telekanalid, intervjuud nendele samal õhtul, algasid rahutused ja järgmisel päeval juba ka Vene võimude esindajate reaktsioon (...). Lisage veel ka rahutused migrandilaagris samal õhtul. Võib naiivselt oletada, et need on juhused, aga mina arvan, et need ei ole mingid juhused, vaid need on osa süsteemsest hübriidrünnakust. Ma arvan, et tellijad on üsna ilmsed, ainult häda on selles, et isegi mõned meie poliitikud osalevad selles ega hinda kõiki tagajärgi rahvuslikule julgeolekule,” lausus Nausėda.

Nausėda lisas, et päeval toimunud meeleavaldus oli kodanike seisukoha väljendus, aga õhtul alanul ei ole midagi ühist demokraatia ega sooviga oma arvamust avaldada.

„Seda enam, et neid inimesi ei huvitanud eriti ei meeleavalduse esimene osa ega seal tõstatatud probleemid,” lisas Nausėda.

Nausėda sõnul väljendasid meeleavaldusel osalenud rahulolematust sellega, mille pärast ollakse rahulolematud kogu maailmas, aga meeleavalduse mõningaid rõhuasetusi nimetas ta lubamatuteks.

See, et meeleavaldusel kasutati võllast ja Taaveti tähti, on Nausėda sõnul ajalooalane kirjaoskamatus, kui mitte enamat.