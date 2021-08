VIDEO | Tartu abilinnapea: öösel vajas majutust kaks inimest, abivajajad saavad tuge ohvriabi kriisitelefonilt

"Koheselt, kui saime teada, et see plahvatus on aset leidnud, läksid kohale linnavalitsuse töötajad, kes hakkasid suhtlema nii selle maja elanikega, kus plahvatus toimus, kui ka kõrval asuvate majade elanikega, et selgitada välja nende abivajadus, et selgitada välja, kelle on vaja ööseks majutuskohta, kas on veel ühe- või teistsuguseid muresid, millega me saame inimesi aidata," selgitas Tartu abilinnapea Mihkel Lees, kuidas linn eile traagilisele sündmusele reageeris.