Tartu plahvatuses üliraskelt viga saanud politseinikud toimetati PERHi

Kuigi tipptasemel ravi osutab ka Tartu ülikooli kliinikum, on regionaalhaigla põletusravi üksus ainuke põletustraumade ravile spetsialiseerunud keskus Eestis. See on ka põhjus, miks kõige raskemas seisundis ohvrid otsustati juba neljapäeva pärastlõunal kibekiirelt Tallinnasse toimetada.