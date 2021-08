OTSEPILT JA -BLOGI | Raskelt viga saanud 20ndates politseinikud olid teenistuses olnud umbes aasta aega

Eile, 12. augustil toimus Tartus Jaama tänaval gaasireostusest tingitud plahvatus. Kaks päästetöötajat ja kiirabiautojuht viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse ning nende seisund on raske, kuid stabiilne. Kaks päästjat on ravil Tartu ülikooli kliinikumis. Teo arvatav toimepanija, 46-aastane mees, suri plahvatuse käigus saadud põletushaavadesse.

Lõuna päästekeskuse juhi Margos Klaosi sõnul said päästjad väljakutse 13.44. Politseisse helistas 46-aastase mehe tuttav. Lõuna prefekt Vallo Koppel ütles pressikonverentsil, et joobes mehe seisund oli ettearvamatu ja seetõttu kaasati ka olukorra lahendamisse päästeamet. Kaks majja akna kaudu sisenenud päästjat jõudsid vaevu ruume tuulutama hakata, kui toimus plahvatus. Ülejäänud päästetöötajad viibisid sel ajal kortermaja trepikojas.

Politsei algatas juhtunu täpseks väljaselgitamiseks kriminaalmenetluse. Kahtlustatakse, et korteris viibinud 46-aastane joobes mees korraldas plahvatuse tahtlikult. Mees suri haiglas põletushaavadesse. Politseil on mehega mitu varasemat kokkupuudet: ainuüksi sel suvel oli ta osaline kaheksas, peamiselt liigse alkoholitarbimisega seotud juhtumis. Kuna väljakutsele tuli kiiresti reageerida, ei jõudnud politsei mehe taustaga tutvuda. „Ei teatud, et sündmus võib olla tahtlikult korraldatud, ning mindi appi mitte ainult ohvrile, vaid ka kurjategijale,“ sõnas Koppel pressikonverentsil.