OTSEPILT JA -BLOGI | Raskelt viga saanud 20ndates politseinikud olid teenistuses olnud umbes aasta aega

Eile kell 13.44 teatati häirekeskusele, et Tartus ühest Jaama tänava korterist immitseb gaasilõhna ning ust ei avata. Kohale saabunud päästjad asusid olukorda kontrollima, kui kell 13.56 toimus plahvatus, mille tõttu sai kannatada kokku üheksa inimest.

Plahvatuses vigastada saanud kaks päästjat, kaks patrullpolitseinikku ning kiirabiautojuht viidi raskete vigastustega haiglasse. Korterist välja toodud 46-aastase mehe vigastused olid aga nii rasked, et ta suri eile õhtul haiglas. On alust arvata, et plahvatuse tekitamine oli tahtlik. Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust.