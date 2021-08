Väidetavalt Leedu välisministeeriumist varastatud dokumendid ilmusid juba internetti: intriigid, sõda Valgevenega, vandenõu Trumpi vastu

„See on potentsiaalne kahju, millest ma ei saa veel avalikult rääkida,” ütles Nausėda küberrünnaku käigus varastatud dokumentide kohta.

Internetifoorumisse, kus avaldatakse salajasi andmeid, on aga Leedu Delfi teatel juba ilmunud informatsioon selle kohta, millised dokumendid Leedu välisministeeriumist kätte saadi. Leedu Delfi teatab, et saab dokumentide autentsust kinnitada.

Leedu rahvusringhäälingu LRT teatel on tegemist RaidForumsiga, mis on küberkurjategijate kasutatav andmebaaside jagamisplatvorm.

Informatsiooni levitav inimene andis mõista, et see on autentne. Kasutaja, kes peitub Aserbaidžaani presidendi İlham Əliyevi foto taga, kinnitab, et dokumendid sisaldavad G7 ja NATO riikides olevate suursaadikute, osakonnajuhatajate ja asetäitjate kirjavahetust.

Dokumentidel on märked SECRET, TOP SECRET ja COSMIC (secret). Viimase märke all on NATO salajased dokumendid.

Lisaks sellele on dokumentides väidetavalt salajased vestlused USA presidendi Joe Bideni ja teiste riigijuhtide vahel, intriigid Venemaa, Saksamaa ja Nord Stream 2 vastu ning arutatakse „USA abi Saksamaa ja Prantsusmaa vastu ning Leedu rolli selles jälgis mängus”.

Dokumentides räägitakse väidetavalt ka „ettevalmistusest sõjaks Valgevenega” (LRT andmetel on juttu ka „tuumalöögist”), „USA instruktsioonidest Hiina vastu” ning vandenõust Donald Trumpi vastu Bideni kasuks. Postituse autor kirjutab inglise keeles, et kõik see on „tohutu pask”, mis võib viia „sõjani Euroopas”.

Kokku on varastatud 1 677 000 e-kirja.