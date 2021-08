Pärnumaal hukkus autolt löögi saanud jalgrattur

Lääne prefektuuri operatiivjuht Üllar Kütt selgitas, et õnnetus juhtus, kui kokku põrkasid Kergu suunast Pärnu-Jaagupi alevi poole sõitnud kaubik Opel ja Pärnu-Jaagupi poolt sõidukile vastu liikunud jalgrattur.

“Praeguseks kogutud info viitab, et jalgrattur ei sõitnud õigel pool teed ehk ta liikus vasakul pool tee ääres. Autojuhi sõnutsi paistis talle silma õhtupäike ning ta ei jõudnud enam reageerida ega kokkupõrget ära hoida,” rääkis Kütt.

54-aastane jalgrattaga sõitnud mees sai kokkupõrke tagajärjel niivõrd raskeid vigastusi, et hukkus sündmuskohal. Kaubikut juhtinud 40-aastane mees viga ei saanud ning ta oli kaine. Hukkunud ratturi võimaliku joobe selgitab ekspertiis. Õnnetus juhtus teelõigul, kus maksimaalne lubatud suurim sõidukiirus on 50 km/h. Juhtunu üksikasjad selgitatakse alustatud kriminaalmenetluses.

Eestis on jalgratturite osalusel sel aastal juhtunud 212 liiklusõnnetust, milles on hukkunud viis ja vigastada saanud 202 jalgratturit. Pärnumaal on juhtunud 11 jalgratturitega liiklusõnnetust, milles hukkunud üks ja vigastada saanud kümme inimest.