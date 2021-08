Politsei: Tartu plahvatuses said kaks 20ndates politseinikut raskeid põletushaavu, seis on kriitiline

Lõuna prefekt Vallo Koppel märkis järgmist: „Igapäevaselt tuleb ette olukordi, kus politseinikel tuleb teiste aitamiseks ja kaitsmiseks riskida oma tervise ning eluga. Paraku on ohte täis politseitöös nõnda, et kunagi ei tea lõpuni ette, milline väljakutse võib osutuda selliseks, kus teistele abi andma minnes satud ise eluohtlikku olukorda. Olgugi, et politseitöös ei ole ühtki väljakutset ega ülesannet, mida saaks pidada lihtsaks või rutiinseks, ei ole igal hetkel ja igal pool kõike võimalik lõpuni ette näha."

Ta nentis, et täna on kahjuks oli just üks sellistest päevadest, mil politseinikud, päästjad ja kiirabitöötajad läksid kontrollima teadet, et ühest korterist immitseb gaasilõhna.

"Vaevu jõudsid operatiivtöötajad sündmuskohale, kui toimus tugev plahvatus," kirjeldas Koppel. "Plahvatuse tõttu said tõsiseid vigastusi kuus inimest, kellest viis olid operatiivtöötajad. Nende seas olid ka kaks meie töötajat, 23-aastane ja 25-aastane politseinik, kes paraku said kõige raskemalt viga. Ulatuslike põletushaavade tõttu on nad väga raskes seisus. Raskes, aga stabiilses seisus on ka kõik teised plahvatuses viga saanud inimesed."

Koppel väljendas südamest lootust, et meedikute pingutused annavad tulemust. Ta soovib viga saanud politseiametnikele, kolleegidele päästest ja kiirabist ning teistele kortermajas aset leidunud plahvatuses kannatada saanud inimestele kiiret paranemist.

"Samal ajal pakume tuge nii lähedastele kui Tartu patrullpolitseinikele, keda kolleegidega juhtunu arusaadavalt väga tugevalt mõjutab," sõnas Koppel. "Käimasolevas kriminaalmenetluses teeme selgeks kõik üksikasjad, mis võisid niivõrd traagilise sündmuseni viia."