Päästeamet: Tartus Jaama tänaval toimunud gaasiplahvatuses sai kannatada kokku üheksa inimest - kuus neist raskelt

Korteris, kus toimus plahvatus, lokaliseeriti tulekahju kella 14.30ks ning kella 16.09ks sündmus päästjate poolt likvideeriti. Lisaks tulekahju kustutamisele kontrollisid päästjad üle kõik plahvatuses kannatada saanud hooned, kus rohkem ohtu ei tuvastatud. Pärna ja Raatuse tänavate vaheline lõik on jätkuvalt liiklusele suletud. Palume liiklejatel järgida politseinike korraldusi. Kortermajade elanikele on Tartu linnavalitsuse poolt organiseeritud asendusmajutus Tartu Kutsehariduskeskuse ühiselamus.

Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. “Seni kogutud andmetel on meil alust arvata, et plahvatus võis olla tahtlikult tekitatud, mistõttu uurime juhtunut plahvatuse tekitamise paragrahvi järgi. Praegu on aga kõige olulisem, et kõik õnnetuses viga saanud inimesed paraneksid ja soovin neile kiiret taastumist,” sõnas Lõuna Ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.