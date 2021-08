Presidendikandidaadiks ikkagi Tarmo Soomere? Karilaid: sellist võimalust ei saa välistada

Tarmo Soomerel on ühe poliitskeemi alusel üsnagi kindel šanss potsatada sügisel Kadriorgu presidenditoolile: nimelt käib jutt, et Keskerakond ja Reformierakond saavad tema kandidatuuri ülesseadmiseks parlamendis hääled kokku, ning kui too seal põrub, siis valijameeste seas on nimetatud parteidel hääli juba piisavalt, saamaks uue riigipea isik lukku pandud. Kuidas kommenteerivad sellise skeemi võimalikkust aga koalitsioonierakondade esindajad?