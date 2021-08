VIDEO ja FOTOD | Tartus kärgatas Jaama tänaval plahvatus, mis kostus Toomemäeni

Kell 13.44 teatati häirekeskusele, et ühest korterist immitseb gaasilõhna ning ust ei avata. Kohale saabunud päästjad asusid olukorda kontrollima, kui kell 13.56 toimus plahvatus, mille tõttu sai kannatada kuus ininimest. Kannatanute seas on kaks päästjat, kaks politseinikku, üks meedik ning kõrvakorterist välja toodud meeskodanik.

Plahvatuse tõttu purunesid Jaama tänava kortermajal aknad ning kuna plahvatus oli sedavõrd tugev, purunesid aknad ka osadel naabertänavate hoonetel. Korteris, kus toimus plahvatus, lokaliseeriti tulekahju kella poole kolmeks.

Päästjad kontrollivad kõik plahvatuses kannatada saanud hooned turvalisuse tagamiseks üle. Tänavad õnnetuspaiga lähistel on suletud ja liiklus on suunatud mujale. Liiklejatel palutakse jälgida politseinike korraldusi.

Pärna ja Raatuse tänavate vaheline lõik on jätkuvalt liiklusele suletud, kuna käimas on püstaku seisukorra hindamine. Teadaolevalt on hoonest evakueeritud plahvatusega otseselt seotud trepikoja elanikud, kellele on organiseeritud ajutine öömaja Tartus Kopli tänaval asuva kutsehariduskeskuse ühiselamus. "Keegi ei jää peavarjuta," märkis Tartu linna abilinnapea Mihkel Lees, kes vastutab muuseas sotsiaalvaldkonna eest. Hetkel pole veel teada, kui kaua tuleb õnnetusest puudutatutel kodust eemal viibida - ohutuse tagamine ja kahjude hindamine on veel käimas.

Päästeametist teatati, et kõik kuus isikut, keda plahvatus lähemalt puudutas, on haiglas raskete vigastustega. Kas gaasiplahvatus ka nende elule ohtu kujutab, pole veel teada.

Tartu elanik, kelle kodu on küll kilomeetri kaugusel, tundis, kuidas maja värises. Plahvatust oli kuulda nii Karlovasse, Annelinna kui ka Toomemäele. Karlova elanik märkis, et plahvatus pani tema kodugi värisema. Lähedalasuva kontorihoone 15. korrusel viibinud mees kirjeldas, et lööklainet oli tunda. Esiti arvati seetõttu, et hoopis sõitis mõni auto hoonesse sisse.