VIDEO ja FOTOD | Tartus kärgatas Jaama tänaval plahvatus, mis kostus Toomemäeni. Viga said viis operatiivtöötajat ja üks kortermaja elanik

Kell 13.44 teatati häirekeskusele, et ühest korterist immitseb gaasilõhna ning ust ei avata. Kohale saabunud päästjad asusid kontrollima olukorda, kui kell 13.56 toimus plahvatus, mille tõttu sai kannatada kuus ininimest. Kannatanute seas on kaks päästjat, kaks politseinikku, üks meedik ning kõrvakorterist välja toodud meeskodanik.

Plahvatuse tõttu purunesid Jaama tänava kortermajal aknad ning kuna plahvatus oli sedavõrd tugev purunesid aknad ka osadel naabertänavate hoonetel. Korteris, kus toimus plahvatus, lokaliseeriti tulekahju kella poole kolmeks.

Päästjad kontrollivad kõik plahvatuses kannatada saanud hooned turvalisuse tagamiseks üle. Tänavad õnnetuspaiga lähistel on suletud ja liiklus on suunatud mujale. Liiklejatel palutakse jälgida politseinike korraldusi.

Sealne elanik, kelle kodu on küll kilomeetri kaugusel, tundis, kuidas maja värises. Plahvatust oli nii Karlovasse, Annelinna kui Toomemäele kuulda. Karlova elanik märkis, et plahvatus pani tema kodugi värisema. Lähedalasuva kontorihoone 15. korrusel viibinud mees kirjeldas, et lööklainet oli tunda. Esiti arvati seetõttu, et hoopis sõitis mõni auto hoonesse sisse.

Paralleeltänavas elav Mari (täisnimi toimetusele teada) ütles, et plahvatus meenutas filmidest kuuldud kõmakaid. "Esimesena mõtlesin, et Raadil midagi plahvatas. See oli hästi madala tooniga kõmakas, nagu sõjafilmide plahvatused," rääkis ta.

"Ei saanud aru, kust see kõmakas tuli. Mõtlesin, et ehk kesklinna poolt. Pärast plahvatust oli vaikus ja mõtlesin, et kas peaks helistama kuhugi. Siis otsustasin, et ei paanitse ja pärast seda hakkasin päästeautode sireene kohe kuulma."

Delfiga kõnelenud tartlane kommenteeris, et temast kihutasid sündmuskoha poole viis kiirabiautot.